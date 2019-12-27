На Волыни столкнулось два автобуса, пострадало восемь человек

Пострадало оба водителя и 6 пассажиров.

Возле села Софиевка Гороховского района Волынской области рейсовый автобус Mercedes столкнулся с микроавтобусом Opel - пострадали водители обоих транспортных средств и шесть пассажиров Mercedes. Об этом сообщает пресс-центр полиции Волынской области.

Фото: vl.npu.gov.ua

"Автопроисшествие произошло сегодня около 8 часов утра на автодороге Львов - Радехов - Луцк возле села Софиевка Гороховского района. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш - Львов столкнулся с микроавтобусом Opel Movano. По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения", - сказно в сообщении.

Фото: vl.npu.gov.ua
Фото: vl.npu.gov.ua

Установлено, что водитель Mercedes-Benz, 55-летний житель Ровенской области, столкнулся с Opel Movano, который двигался во встречном направлении под управлением 32-летнего жителя Иваничевского района.

Напомним, 26 декабря в Николаевской области на дороге Благовещенское-Николаев в результате лобового столкновения автомобилей Lada и Volkswagen Touareg погибла женщина, еще 6 получили травмы, в том числе трое детей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - КличкоКиевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко
На мосту Патона в Киеве полностью открыли движениеНа мосту Патона в Киеве полностью открыли движение
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистовНа выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
В Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух пешеходовВ Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух пешеходов
Регулятор США опубликовал предложения по удалённой идентификации дроновРегулятор США опубликовал предложения по удалённой идентификации дронов
Блок рекламы


Похожие новости
В Индонезии пассажирский автобус вылетел в ущелье, погибли более 20 человекВ Индонезии пассажирский автобус вылетел в ущелье, погибли более 20 человек
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадалиВ ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В Тернопольской области двое подростков выпали из рейсового автобусаВ Тернопольской области двое подростков выпали из рейсового автобуса
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больницеВ ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В Воронежской области перевернулася автобус с украинцами, пострадали 14 человекВ Воронежской области перевернулася автобус с украинцами, пострадали 14 человек
Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелоеВодитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человекаВ Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человекаВ Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человека
В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человекВ Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человек
В Днепре внедорожник врезался в маршрутку, пострадало 7 человекВ Днепре внедорожник врезался в маршрутку, пострадало 7 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости