В Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в здание

Погибли 15 человек.

В Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в здание
Фото: tengrinews.kz

В Казахстане потерпел крушение рейс авиакомпании Bek Ai "Алматы – Нурсултан". На борту самолета Fokker 100 было 93 пассажира и 5 членов экипажа, пишет Liga.net.

Авария произошла вскоре после взлета – борт начал терять высоту и спустя семь минут столкнулся с бетонным ограждением, после чего врезался в двухэтажное здание.

Вначале сообщалось о смерти 14 человек, но позднее в больнице скончался один из потерпевших. Пострадали минимум 34 пассажира, в том числе 8 детей.

"На пульт 103 поступил вызов в 7:43, выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области (Талгарский, Илийский район) — пять бригад Талгарского района, шесть бригад Илийского района, две бригады села Боролдай, три бригады Енбекшиказахского района. Задействованы 35 бригад города Алматы. Направлены две нейрохирургические бригады. В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пациентов, состояние крайне тяжелое. Стационары города Алматы и Алматинской области (Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов, Алматинской многопрофильной клинической больницы) мобилизированы и готовы к приему пострадавших. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте – 14", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 до выяснения причин аварии.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, разбился в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.



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