В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)

ДТП произошло из-за ямы на дороге.

В Николаевской области на дороге Благовещенское-Николаев в результате лобового столкновения автомобилей Lada и Volkswagen Touareg погибла женщина, еще 6 получили травмы, в том числе трое детей. Об этом сообщает ГосЧС в Николаевской области.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

"26 декабря около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое столкновение автомобиля Lada и Volkswagen Touareg", - сказано в сообщении.

Установлено, что в результате столкновения из первого автомобиля погибла женщина 1955 года рождения, водителя зажало конструктивными элементами авто. Спасатели деблокировали пострадавшего, а медики предоставив неотложную помощь, доставили его в Южноукраинскую городскую больницу.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

Во второй машине находилось 5 человек, двое взрослых и 3 детей. С травмами различной степени всех пострадавших направили в больницу.

Обновление. Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил предварительную причину ДТП на 115 километре автодороги Н-24 "Благовещенск-Николаев".

По его словам, водитель Volkswagen, гражданин Германии, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-217130, объезжая яму посреди дороги.

"Это уже не первое ДТП на этом отрезке дороги. До сегодняшнего рокового ДТП их было еще несколько. Патрульные же во время комиссионного осмотра дорог эту проблему проявляли и фиксировали в актах, а также неоднократно выдавали требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог для их устранения", - написал замначальника патрульной полиции в фейсбуке.

Патрульной полицией готовится информация, которая будет передана в контролирующие органы с целью проверки надлежащего выполнения служебных обязанностей должностными лицами балансодержателя данного участка автодороги.

Билошицкий добавил, что пассажиры Volkswagen - трое малолетних детей - были пристегнуты ремнями безопасности: двое с помощью автокресел и младенец - с помощью трубки. "Да, дети травмировались, но травмы могли быть гораздо сложнее при таком серьезном лобовом столкновении", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре на трассе в Николаевской области произошло столкновение автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром. В результате чего один человек погиб, еще семеро травмированы.

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