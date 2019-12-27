Регулятор США опубликовал предложения по удалённой идентификации дронов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на этой неделе опубликовало предложения по поводу удаленной идентификации дронов в стране. Новыми нормативами предполагается введение своего рода аналога автомобильного номерного знака для идентификации примерно 1,5 млн дронов, зарегистрированных в настоящее время государственным органом.

С проектом документа можно ознакомиться на сайте Federal Register — официального журнала федерального правительства США . В течение 60 дней все желающие могут оставить здесь свои отзывы и замечания по поводу предложений FAA.

«Беспилотники являются самым быстрорастущим сегментом транспортной сети в нашей стране, и жизненно важно, чтобы они были безопасно интегрированы в национальное воздушное пространство», — заявила министр транспорта Элейн Лан Чао (Elaine Lan Chao).



