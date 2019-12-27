Регулятор США опубликовал предложения по удалённой идентификации дронов

Регулятор США опубликовал предложения по удалённой идентификации дронов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на этой неделе опубликовало предложения по поводу удаленной идентификации дронов в стране. Новыми нормативами предполагается введение своего рода аналога автомобильного номерного знака для идентификации примерно 1,5 млн дронов, зарегистрированных в настоящее время государственным органом.

С проектом документа можно ознакомиться на сайте Federal Register — официального журнала федерального правительства США. В течение 60 дней все желающие могут оставить здесь свои отзывы и замечания по поводу предложений FAA.

«Беспилотники являются самым быстрорастущим сегментом транспортной сети в нашей стране, и жизненно важно, чтобы они были безопасно интегрированы в национальное воздушное пространство», — заявила министр транспорта Элейн Лан Чао (Elaine Lan Chao).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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