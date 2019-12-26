Volkswagen представила концепт робота для автономной зарядки электромобиля

Volkswagen представила концепт робота для автономной зарядки электромобиля

Компания Volkswagen представила новую концепцию зарядки. Разработанный её специалистами робот позволит в будущем заряжать электромобили полностью автономно, благодаря чему любое парковочное место может стать пунктом для зарядки.

Мобильная система зарядки состоит из двух блоков: робота и устройства хранения энергии. После вызова водителем через приложение для смартфона или подключённую автомобильную систему робот буксирует устройство для зарядки к транспортному средству. Затем он открывает разъём для зарядки электромобиля, подключает к нему зарядное устройство и отправляется для обслуживания других транспортных средств. После завершения процесса зарядки робот возвращается к электромобилю для того, чтобы отключить зарядное устройство и доставить его к зарядной станции. Весь процесс зарядки проходит без участия человека.

Volkswagen представила концепт робота для автономной зарядки электромобиля

Каждый аккумуляторный блок имеет ёмкость 25 кВт·ч и обеспечивает быструю зарядку мощностью до 50 кВт. Робот оснащён целым рядом сканеров и датчиков для обеспечения его свободного перемещения по автостоянке.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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