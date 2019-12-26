В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу

Всего в ДТП травмировано 6 человек.

В Николаевской области на дороге Благовещенское-Николаев в результате лобового столкновения автомобилей Lada и Volkswagen Touareg погибла женщина, еще 6 получили травмы, в том числе трое детей. Об этом сообщает ГосЧС в Николаевской области.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

"26 декабря около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло лобовое столкновение автомобиля Lada и Volkswagen Touareg", - сказано в сообщении.

Установлено, что в результате столкновения из первого автомобиля погибла женщина 1955 года рождения, водителя зажало конструктивными элементами авто. Спасатели деблокировали пострадавшего, а медики предоставив неотложную помощь, доставили его в Южноукраинскую городскую больницу.

Фото: mk.dsns.gov.ua
Фото: mk.dsns.gov.ua

Во второй машине находилось 5 человек, двое взрослых и 3 детей. С травмами различной степени всех пострадавших направили в больницу.

Напомним, в октябре на трассе в Николаевской области произошло столкновение автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром. В результате чего один человек погиб, еще семеро травмированы.

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