Toyota завершила производство Mark X

Как передает издание Nippon, компания Toyota завершила производство модели Mark X. Автомобиль производился компанией в течение 51 года и за это время сменил 11 поколений (сначала он носил название Mark II, однако затем, в 2004-м, получил название Mark X). Всего за это время японская компания собрала 6 518 000 машин Mark II и 363 500 экземпляров Mark X.

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Последний Mark X, произведенный Toyota, — это седан в исполнении Final Edition, оснащенный атмосферным двигателем V6 объемом 2,5 литра и мощностью 203 лошадиные силы, шестидиапазонной автоматической трансмиссией и задним приводом.

Собран последний Mark X был на заводе Toyota Motomachi в префектуре Айти. На этом заводе японская компания произвела в целом 3,5 миллиона экземпляров данной модели.



