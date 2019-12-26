МВД анонсировало снижение порога превышения скорости до 10 км/час

Размеры штрафов вырастут в несколько раз.

Министерство внутренних дел инициировало снижение порога превышения скорости, которое не наказывается штрафом, с 20 км/час до 10 км/час.

Об этом говорится на сайте МВД .

Сейчас разрешенная скорость в населенных пунктах составляет 50 км/час, на большинстве загородных дорог - 90 км/час или 110 км/час (для легковых автомобилей). Ответственность за превышение скорости наступает, когда оно достигает 20 км/час; размер штрафа - 255 гривен. Если превышение больше, чем на 50 км/час, размер штрафа повышается до 510 гривен.

В МВД подготовили пакет законопроектов об усилении ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев; за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)", - заявил по этому поводу заместитель министра Антон Геращенко.

Он также рассказал, что в первом квартале 2020 года планируется запустить автоматическую фото- и видеофиксацию превышения скорости.

"Система фото- и видеофиксации превышения скорости вдруг работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 000 случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями", - сказал Геращенко.

Напомним, что закон о видеофиксации нарушений ПДД был принят еще в 2015 году.