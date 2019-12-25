Мининфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов в Украине до 63%

За 5 лет число украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза.

Мининфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов в Украине до 63%
Фото: avianews.com

Министерство инфраструктуры намерено в увеличить долю лоукостов на украинском рынке до 45% в 2020 году и до 63% в перспективе.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает avianews.com.

"Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким самым обычным явлением в жизни как поездка на автобусе или железной дороге", - заявил министр во время встречи 15-миллионного пассажира в аэропорту "Борисполь".

По его словам, за 5 лет число граждан Украины, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки аэропортов страны достигнуть отметки в 32 млн человек.

В министерстве вновь напомнили о намерении провести оптимизацию налогооблажения для украинских авиаперевозчиков, что должно в результате снизить стоимость перелетов между городами Украины.

Согласно данным Госавиаслужбы, аэропорты Украины за 11 месяцев 2019 года обслужили 22 млн 576 тыс. пассажиров, что на 18,7% превысило результат за аналогичный период прошлого года. Авиакомпании страны за отчетный период перевезли 12 млн 867,3 тыс. пассажиров (+10,2%).

Сейчас крупнейшими иностранными лоукостами на украинском рынке являются WizzAir и Ryanair. Первый представлен в аэропортах "Жуляны", Львов, Одесса, Харьков и в 2020 году планирует зайти в Запорожье. Ryanair летает из Борисполя, Львова, Одессы, Херсона и Харькова.

Среди украинских авиакомпания себя в качестве лоукоста позиционирует SkyUp. Авиакомпания перевезла 1,5 млн пассажиров за 11 месяцев 2019 года.

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