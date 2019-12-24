Volkswagen показал новый Caddy на эскизах.

Коммерческое подразделение Volkswagen обнародовало два скетча. На них изображено абсолютно новое поколение фургона Caddy. Его рассекретят в феврале 2020 года.

Volkswagen показал новый Caddy на эскизах.

Понятно, что огромные колеса и нарочно измененные пропорции автомобиля на рисунке изрядно льстят реальной машине. Однако необычный для развозной модели динамичный стиль не заметить нельзя. Выделим агрессивный бампер, фары и фонари сложной формы, ярко выраженную подштамповку на поясной линии. Последняя, судя по всему, маскирует «рельсы» сдвижных боковых дверей.

Как и прежде, в семействе появятся грузовые и пассажирские исполнения с разными длинами и высотами кузова. Ожидается внедрение микрогибридных технологий в довесок к ДВС и выход чисто электрической версии. Новый Volkswagen Caddy станет в большей мере ориентирован не на перевозчиков, а на людей, увлекающихся спортом и активным отдыхом. Можно предположить, что «коммерсант» станет ближе к кроссоверам.

Volkswagen показал новый Caddy на эскизах

Мировая премьера младшего из коммерческих «Фольксвагенов» состоится в феврале.


CarClub
Кирилл Малышев. Рисунки компании Volkswagen.

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