В Киеве во время ДТП непристегнутый водитель вылетел через лобовое стекло

Эта авария стала причиной столкновения еще нескольких авто.

В Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с автомобилем Hyundai, в ходе которого пострадали два человека. Самые сильные повреждения получил водитель – из-за непристегнутого ремня безопасности он вылетел через лобовое стекло. Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский.

Он сообщил, что автомобиль двигался с предположительной скоростью в 150 км в час. Неподалеку ул. Дачной водитель не справился с управлением на мокрой дороге, авто отбросило на тротуар.

"Дальше он, как банка, пролетает между тремя электроопорами, влетает в валуны на клумбе и продолжает крутиться с крыши на колеса на протяжении 150 метров. Водитель через 100 метров из-за отцентрованного ускорения вылетел через лобовое стекло. С очень серьезными политравмами и переломами в критическом состоянии он был госпитализирован", – пояснил Зборовский.

Пассажирка была пристегнута, и благодаря этому и подушкам безопасности не получила серьезных травм. После ДТП она могла самостоятельно ходить, говорить и получила только одну видимую травму в виде ушиба головы.

Фото: Facebook Evhen Zborowski

Из-за этой аварии на том же месте произошла еще одна, пишет "Информатор". Водитель Fiat, увидев ДТП, остановился, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент Chevrolet наехал на аккумулятор, который отлетел от Hyundai, зацепил Honda, которая в свою очередь врезалась в Fiat. От удара Chevrolet отбросило в отбойник. По информации издания, пострадала беременная пассажирка этой машины.

Фото: kiev.informator.ua
Пострадала пассажирка Chevrolet
Фото: kiev.informator.ua
Пострадала пассажирка Chevrolet

Напомним, ранее на выезде из Киева автомобиль Chevrolet сбил насмерть двух велосипедистов. Авария произошла около 17 часов вечера в районе остановки "Пролисок" в Святошинском районе. От полученных травм велосипедисты –мужчина и женщина – погибли на месте происшествия.

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