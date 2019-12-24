В Индонезии пассажирский автобус вылетел в ущелье, погибли более 20 человек

Еще 13 получили травмы.

Фото: urdupoint.com

В Индонезии пассажирский автобус упал в ущелье в провинции Южная Суматра. В результате аварии погибли как минимум 24 человека, передает "Синьхуа".

"24 человека погибли, еще 13 получили тяжелые травмы в результате падения автобуса с 37 пассажирами в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра в понедельник вечером", – говорится в сообщении.

Помощью потерпевшим занимаются спасатели и медики экстренной службы. Причины аварии выясняются.

Фото: urdupoint.com

Напомним, 16 декабря в аварию попал автобус с пассажирами сообщением Херсон – Москва, в результате чего погибли три человека, еще 15 были госпитализированы с травмами разной тяжести.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кассационный суд начал рассмотрение иска Зайцевой
У Hyundai будет седан меньше модели Solaris.У Hyundai будет седан меньше модели Solaris.
Украина и Словакия согласовали условия соглашения по работе аэропорта "Ужгород"Украина и Словакия согласовали условия соглашения по работе аэропорта "Ужгород"
Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - КличкоКиевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко
В Запорожье из-за тумана отменили три авиарейсаВ Запорожье из-за тумана отменили три авиарейса
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве во время ДТП непристегнутый водитель вылетел через лобовое стеклоВ Киеве во время ДТП непристегнутый водитель вылетел через лобовое стекло
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадалиВ ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В Тернопольской области двое подростков выпали из рейсового автобусаВ Тернопольской области двое подростков выпали из рейсового автобуса
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больницеВ ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
На дороге Киев-Чоп перевернулся международный автобусНа дороге Киев-Чоп перевернулся международный автобус
Автобусный лоукостер FlixBus отправил свой первый рейс из Украины в ЧехиюАвтобусный лоукостер FlixBus отправил свой первый рейс из Украины в Чехию
Tesla изменила график выпуска Cybertruck в связи с высоким спросом на более мощные версииTesla изменила график выпуска Cybertruck в связи с высоким спросом на более мощные версии
В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажираВ Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира
В Воронежской области перевернулася автобус с украинцами, пострадали 14 человекВ Воронежской области перевернулася автобус с украинцами, пострадали 14 человек
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирамиВ Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Последние новости
Подгружаем последние новости