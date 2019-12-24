МВД получило пятый вертолет по контракту с Airbus

До конца года ожидается также поставка еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы.

?МВД получило пятый вертолет по контракту с Airbus
Фото: mvs.gov.ua

В Украину прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Сегодня, 24 декабря, современный вертолет Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту «Жуляны». Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эта модель обладает самыми высокими характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двигательных машин.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты Нацгвардии совместно с французским специалистом.

К концу 2019 года ожидается поставка еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы. В течение 2020 года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

Напомним, в июне МВД получило четвертый из 55 вертолетов в рамках контракта с Airbus Helicopters.

14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Airbus поставит для МВД 21 вертолет H225, 24 вертолетов H125 и 10 вертолетов H145 (восемь в пятилопастной компоновке, два - в четырехлопастной).

Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Первые два вертолета H225 получили 21 декабря 2018 года Национальная гвардия и ГосЧС.

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