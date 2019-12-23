Закон о ценообразовании в дорожной отрасли сделает дорожные работы дешевле и эффективнее, - советник премьера Юрий Голик

«Задача, которую поставили президент и правительство - все 24 тысячи километров трасс в стране должны быть идеальными, - будет выполнена», - уверен советник премьер-министра Юрий Голик. Однако для успешного воплощения намеченного необходимо внести в законодательство некоторые правки, например, изменить систему ценообразования в дорожной сфере. Об этом, в частности, заявил Юрий Голик в интервью, опубликованном «Зеркалом недели».

В настоящий момент система ценообразования, применяемая при дорожном строительстве, архаична, значительно замедляет дорожные работы, повышает их себестоимость и не дает возможности профессиональным компаниям с передовыми технологиями участвовать в строительстве украинских дорог европейского уровня.

«У нас все это время система ценообразования в строительстве базировалась на ресурсном методе, при котором необходимо обосновывать каждую составляющую расходов дорожных работ и указывать марки машины, количество работников, уровень заработной платы, прибыли и прочее. Данный процесс растянут во времени и предполагает большое количество документов. Из-за этого многие иностранные подрядчики не могут получить доступ к строительству дорог», - говорит Голик.

Для того, чтобы устранить препятствия на пути к быстрому и качественному дорожному строительству, разработан законопроект 2234 о Ценообразовании в дорожном строительстве. Этот законопроект скоро должны будут принять депутаты в виде закона.

«Комитет Верховной Рады по экономическому развитию уже поддержал наш законопроект о ценообразовании в дорожном строительстве, которым внедряется европейский подход к формированию цен в дорожной сфере», - сообщает Голик.

Ранее Верховная Рада уже приняла два закона о среднесрочном планировании в дорожной отрасли, которые также упрощают участие коммерческих компаний в выполнении государственных заказов.

«После принятия закона о ценообразовании можно будет с уверенностью сказать, что за несколько месяцев Верховная Рада сделала для дорожно-строительной отрасли больше, чем для нее было сделано за все предыдущие пару десятков лет», - заявил советник премьера.

Кстати, недавно Юрий Голик вошел в ТОП-100 самых влиятельных украинцев.