В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку

В понедельник утром в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Об этом сообщает " Киев оперативный" в фейсбуке.

"Авария произошла утром на перекрестке Полярной и Семьи Кульженко. По предварительной информации, водитель грузовика Renault, который ехал из города Сумы и вез муку, уснул за рулем. На перекрестке он въехал в Mitsubishi, а затем начал сносить все на своем пути - мусорные баки, столб, забор. Въехал на стоянку АЗС КЛО, где водитель Hyundai как раз остановился, чтобы купить кофе. В шоковом состоянии он рассказал, что увидел, что на него несется неуправляемая фура и он еле успел отпрыгнуть", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В настоящее время с места аварии уже забрали Mitsubishi, ожидают эвакуатор для Hyundai. Также должны приехать, чтобы перегрузить муку из грузовика Renault.

Напомним, ранее в ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали.