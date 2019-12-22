Дорожники начали асфальтировать Шулявский мост в Киеве

Путепровод планируют открыть до конца года.

В ночь на воскресенье, 22 декабря, строители начали асфальтировать Шулявский путепровод в столице.

Фото: kyivcity.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Видео с места работ мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтного покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров. Асфальтобетон укладывают на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют при строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.

Согласно сообщению, что 23-26 декабря будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, чтобы измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

Напомним, Шулявский мост был закрыт на реконструкцию в марте, тогда же начались работы по демонтажу старого путепровода.

В июле 2019 мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ремонт столичного Шулявского моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с путепровода.

12 декабря Киевсовет принял решение выкупить у акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод" цех №5 бывшего завода "Большевик", чтобы снести его и завершить строительство Шулявского путепровода. Как известно, внутри здания цеха расположен секонд-хенд. Разговоры о сносе бывшего заводского цеха ведутся с 2012 года

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