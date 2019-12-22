Из-за непогоды в Карпатах возможны нарушения движения транспорта, - ГосЧС

В начале недели на западе Украины ухудшится погода. Об этом 22 декабря сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 23–24 декабря в западных областях – значительные дожди; в Карпатах – порывы ветра 15–20 м/с, на высокогорье – 25–28 м/с. 23–24 декабря в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – сообщили в ГосЧС.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушениям и местами прекращению движения на дорогах в Карпатах.