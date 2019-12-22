Видео: в Стэнфорде модернизировали беспилотный DeLorean для идеального дрифта

Иногда припарковаться бывает весьма сложно, и отличные навыки дрифта не помешали бы в этом деле. Благодаря многолетним усилиям исследовательской группы из Стэнфорда вскоре беспилотные автомобили могут получить способности вождения, доступные прежде только людям. Им удалось научить DeLorean скользить колёсами по асфальту настолько же ловко, как это делают профессионалы: на представленном видео автомобиль (пусть и по заданному маршруту) проехал, стирая покрышки, более километра.

Ещё в 2015 году команда из Лаборатории динамического дизайна Стэнфордского университета электрифицировала и автоматизировала старый классический DeLorean, назвав получившегося монстра MARTY (Multiple Actuator Research Test bed for Yaw control или Испытательный стенд с несколькими приводами для контроля поворотов).

Тогда машина делала круги, но сложные пируэты ей были не под силу. Спустя 4 года эта штука способна впечатлить любителей дрифта. Теперь MARTY может за несколько минут пробраться по очень сложному испытательному треку, двигаясь с точностью на уровне профессионального водителя. Конечно, это всё ещё тестовый заезд, но всё же.

«Мы пытаемся разработать автоматизированные транспортные средства, способные справляться с экстренными манёврами или скользкими поверхностями, такие как лёд или снег, — говорится в заявлении инженера-механика Криса Гердеса (Chris Gerdes). — Мы хотели бы создать автоматизированные транспортные средства, которые могли бы использовать сцепление между шинами и дорогой, чтобы уберечь автомобиль от опасности. Мы хотим, чтобы автомобиль мог избежать любой аварии, которую можно предотвратить в рамках законов физики».

Цель амбициозная — будем надеяться, что не в столь отдалённом будущем мы увидим на дорогах машины с весьма продвинутым и изощренным автопилотом, способным спасти пассажиров даже в экстремальных дорожных ситуациях.



