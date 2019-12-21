На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов

Мужчина и женщина погибли на месте происшествия

Фото: t.me/kyivpatrol

На Брест-Литовском шоссе на выезде из Киева автомобиль Chevrolet сбил насмерть двух велосипедистов.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Авария произошла около 17 часов вечера в районе остановки "Пролисок" в Святошинском районе. От полученных травм велосипедисты - мужчина и женщина - погибли на месте происшествия.

Фото: t.me/kyivpatrol

Фото: t.me/kyivpatrol

Напомним, что в марте 2019 года после гибели велосипедиста на проспекте Бажана несколько десятков человек пришли на лежачий протест под мэрией Киева.

Участники протеста заявили, что в смерти человека есть вина чиновников Киевской городской администрации. По их мнению, в КГГА саботируют развитие велосипедной сети города и параллельно принимают неоправданные решения по повышению скорости на магистральных улицах.

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