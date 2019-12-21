Hyundai открыл проект по созданию летающего автомобиля

В то время как некоторые автопроизводители закрывают свои непрофильные проекты, в Hyundai наоборот решили уделить внимание созданию транспортных средств, которые должны быть актуальны в будущем и анонсировали создание личного воздушного транспорта — Personal Air Vehicle (PAV) .

В рамках проекта корейский автопроизводитель намерен создать не только летательный аппарат, но и наземный беспилотник Purpose Built Vehicle (PBV), которые будут завязаны на разбросанные по всему городу хабы. Хаб будет служить местом посадки и взлёта PAV, а также точками сбора и отправления наземных PBV.

По задумке Hyundai такая организация транспортного сообщения позволит избавить мегаполисы от пробок и заодно дать возможность людям более рационального проводить время в пути, поскольку они не должны будут управлять летательными и наземными аппаратами.

Прототипы хаба, PAV и PBV корейская компания намерена представить на выставке CES-2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе в январе следующего года.



