На мосту Патона в Киеве полностью открыли движение

Ремонтные работы закончились на трое суток раньше.

На мосту Патона в Киеве полностью открыли движение
Фото: Информатор

Проезд по мосту Патона в столице, который 17 декабря был ограничен из-за аварийной просадки покрытия, полностью восстановлен.

Об этом вечером 20 декабря информирует патрульная полиция Киева.

"На мосту им. Патона полностью открыто движение! Ремонтные работы закончились на 3 суток раньше", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение ограничат по крайней правой полосе в сторону левого берега до 06:00 понедельника (23 декабря), чтобы прекратить разрушение плиты автопроезда.

Напомним, летом 2019 года директор Института электросварки Борис Патон заявил о необходимости реконструкции этого моста.

Позже представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков заявил, что промедление с восстановительными работами на мосту Патона может привести к его разрушению.

Мост Патона через Днепр был введен в эксплуатацию в 1953 году и был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с крупными левобережными жилмассивами.

Реконструировали его только один раз - в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

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