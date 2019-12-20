Полиция не будет штрафовать владельцев "евроблях" после 31 декабря

Полиция не будет штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях") после 31 декабря, когда заканчивается срок очередной отсрочки штрафов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по результатам совещания при участии премьер-министра Алексея Гончарука, министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя общественной организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича и представителей Национальной полиции.

Члены Кабмина пообещали, что в январе власти рассмотрят два законопроекта: №2342 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведение условий налогообложения к общему режиму акцизных сборов ЕС " и №2345 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Их принятие позволит владельцам автомобилей на европейских номерах законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто.

"До принятия новых законов полиция штрафовать не будет", - отмечает пресс-служба.

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины. Они предусматривает существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые раньше максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен.

То же сделали со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Раньше они максимально составляли 17 тысяч гривен, а выросли до 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

Штрафы до сих пор не действуют.