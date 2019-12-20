Посмотрите на специальный гараж для Tesla Cybertruck

Недавно компания Tesla представила свой первый пикап — Cybertruck. В базовой версии Single Motor RWD машина должна получить запас хода 400 километров, максимальную скорость 180 км/ч и цену примерно 40 000 долларов. В серию электрический пикап должен пойти в 2021 году.

Посмотрите на специальный гараж для Tesla Cybertruck

Lars B?ro

Посмотрите на специальный гараж для Tesla Cybertruck

Lars B?ro

Помимо прочего, Cybertruck получил очень необычный, угловатый дизайн. Он заинтересовал различных дизайнеров — например, недавно была показана Lego-модель пикапа, а теперь дизайнерская студия Lars B?ro представила специальный гараж для Cybertruck.

Разработка получила название Cybunker и выполнена в стиле пикапа. Как указывают дизайнеры, разработка включает пространство площадью 167 квадратных метров, которое может использоваться в качестве высокотехнологичного гаража, хозяйственной постройки или загородного дома. В частности, можно заметить, что крыша Cybunker оборудована солнечными панелями.

Посмотрите на специальный гараж для Tesla Cybertruck

Lars B?ro

На данный момент проект Cybunker находится в стадии разработки. Lars B?ro планирует раскрыть детали, в частности о ценах на гараж, в начале следующего года.

Совсем недавно мы писали о другом проекте, вдохновленном дизайном Cybertruck: санкт-петербургское архитектурное бюро создало проект дома-бункера на случай зомби-апокалипсиса или ядерной войны, который повторяет черты электрического пикапа, а также имеет гараж под него.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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