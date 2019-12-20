Посмотрите на специальный гараж для Tesla Cybertruck

Недавно компания Tesla представила свой первый пикап — Cybertruck. В базовой версии Single Motor RWD машина должна получить запас хода 400 километров, максимальную скорость 180 км/ч и цену примерно 40 000 долларов. В серию электрический пикап должен пойти в 2021 году.

Lars B?ro

Lars B?ro

Помимо прочего, Cybertruck получил очень необычный, угловатый дизайн. Он заинтересовал различных дизайнеров — например, недавно была показана Lego-модель пикапа, а теперь дизайнерская студия Lars B?ro представила специальный гараж для Cybertruck.

Разработка получила название Cybunker и выполнена в стиле пикапа. Как указывают дизайнеры, разработка включает пространство площадью 167 квадратных метров, которое может использоваться в качестве высокотехнологичного гаража, хозяйственной постройки или загородного дома. В частности, можно заметить, что крыша Cybunker оборудована солнечными панелями.

Lars B?ro

На данный момент проект Cybunker находится в стадии разработки. Lars B?ro планирует раскрыть детали, в частности о ценах на гараж, в начале следующего года.

Совсем недавно мы писали о другом проекте, вдохновленном дизайном Cybertruck: санкт-петербургское архитектурное бюро создало проект дома-бункера на случай зомби-апокалипсиса или ядерной войны, который повторяет черты электрического пикапа, а также имеет гараж под него.



