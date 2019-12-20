Honda переосмыслит рулевое колесо для самоуправляемых автомобилей

Компания Honda представит на грядущей выставке CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США) ряд инновационных разработок в сфере самоуправляемых автомобилей.

В частности, дебютирует концептуальный роботизированный кабриолет Augmented Driving Concept. Это машина с футуристическим обликом и колёсами огромного размера.

Автомобиль получит большое количество режимов движения — от полностью автономного и полуавтоматического до ручного. Специальные сенсоры смогут постоянно отслеживать действия и поведение водителя, что позволит незаметно переключаться между различными режимами для обеспечения максимального комфорта и безопасности.

Для Augmented Driving Concept разработано совершенно новое рулевое колесо. Оно снабжено разнообразными датчиками для распознавания жестов, прикосновений и пр.

Владельцы смогут активировать силовую установку двойным похлопыванием по рулевому колесу. Потянув «баранку» на себя, можно будет замедлить автомобиль, а для ускорения достаточно будет нажать на рулевое колесо.

Характеристики силовой платформы Augmented Driving Concept пока не раскрываются. Но можно с уверенностью сказать, что для машины предусмотрено использование полностью электрического привода.



