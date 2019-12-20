Продажи электрифицированных автомобилей BMW превысили полмиллиона штук

Продажи электрифицированных автомобилей BMW превысили полмиллиона штук

Группа BMW объявила о том, что продажи её электрифицированных автомобилей по всему миру преодолели знаковую отметку в 500 000 экземпляров.

BMW Group уделяет большое внимание развитию электрифицированных транспортных средств. Сейчас в модельном ряду группы насчитывается двенадцать подобных автомобилей, а в ближайшие годы их ассортимент значительно расширится.

Так, в 2020-м выйдет новый кроссовер BMW X3, для которого впервые в истории BMW будут доступны силовые установки четырёх типов: дизельная, бензиновая, гибридная и полностью электрическая. Ожидается, что крупнейшим регионом сбыта электрокара BMW iX3 станет Китай, где эта машина также будет производиться для глобального рынка.

Продажи электрифицированных автомобилей BMW превысили полмиллиона штук

На 2021 год намечено начало продаж электромобиля BMW iNEXT с развитыми средствами автопилотирования. Кроме того, в 2021-м должен выйти электрический автомобиль BMW i4 класса Gran Coupe.

В целом, к концу 2021 года группа BMW рассчитывает удвоить продажи электрифицированных машин, взяв отметку в 1 млн единиц. К тому времени, как ожидается, на европейском рынке на долю электрифицированных автомобилей придётся четверть в общем объёме продаж новых машин BMW. В 2025-м доля таких машин вырастет до трети, а в 2030-м — до половины.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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