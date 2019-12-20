Продажи электрифицированных автомобилей BMW превысили полмиллиона штук

Группа BMW объявила о том, что продажи её электрифицированных автомобилей по всему миру преодолели знаковую отметку в 500 000 экземпляров.

BMW Group уделяет большое внимание развитию электрифицированных транспортных средств. Сейчас в модельном ряду группы насчитывается двенадцать подобных автомобилей, а в ближайшие годы их ассортимент значительно расширится.

Так, в 2020-м выйдет новый кроссовер BMW X3, для которого впервые в истории BMW будут доступны силовые установки четырёх типов: дизельная, бензиновая, гибридная и полностью электрическая. Ожидается, что крупнейшим регионом сбыта электрокара BMW iX3 станет Китай , где эта машина также будет производиться для глобального рынка.

На 2021 год намечено начало продаж электромобиля BMW iNEXT с развитыми средствами автопилотирования. Кроме того, в 2021-м должен выйти электрический автомобиль BMW i4 класса Gran Coupe.

В целом, к концу 2021 года группа BMW рассчитывает удвоить продажи электрифицированных машин, взяв отметку в 1 млн единиц. К тому времени, как ожидается, на европейском рынке на долю электрифицированных автомобилей придётся четверть в общем объёме продаж новых машин BMW. В 2025-м доля таких машин вырастет до трети, а в 2030-м — до половины.



