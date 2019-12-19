Рада отсрочила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах

Их перенесли на 31 декабря 2019 года.

Рада отсрочила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект №2288, который предусматривает отсрочку введения увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах до 31 декабря 2019 года.

За соответствующий законопроект проголосовали 285 парламентариев, говорится на сайте Рады.

Так, принятый документ дополняет Таможенный кодекс новым пунктом, который фактически приостанавливает действие ужесточенных санкций, пишут "Українські новини".

"Раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины дополняется новым пунктом 95 о приостановлении действия новых санкций, предусмотренных ч. 4-6 статьи 470 и 4-6 статьи 481 ТКУ, и установлении временно, до 31 декабря 2019 включительно, максимального размера санкций за правонарушения, предусмотренные указанной статьей, который существовал до введения новых санкций (штраф в размере 500 и 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан соответственно)", - добавили в агентстве.

Напомним, введение увеличенных штрафов парламент переносил несколько раз.

В ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины. Он предусматривает существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые раньше максимально составляли 8500 гривен (более 10 дней), повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен.

То же сделали со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Раньше они максимально составляли 17 тысяч гривен, а выросли до 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

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