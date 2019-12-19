В Тернополе виновник смертельного ДТП на инвалидной коляске сбежал из реанимации и отправился за границу

Мужчину объявили в международный розыск.

Полиция Тернопольской области объявила в розыск 23-летнего жителя Тернопольского района, виновника ДТП, в котором один человек погиб, семеро с травмами попали в больницу.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Согласно сообщению, 11 декабря на объездной дороге Тернополя вблизи с. В. Глубочок Арсен Будий, управляя автомобилем Dacia Logan, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

В результате удара 54-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала под переднее колесо автобуса. Спасти ее не удалось.

Травмы получил и водитель иномарки. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики заявили, что мужчина в тяжелом состоянии и оставлять лечебное учреждение опасно для его жизни. Врачи предоставили справку о том, что состояние больного не позволяет находиться в условиях ИВС или СИЗО. Как результат, полицейские не могли доставить подозреваемого в суд для избрания меры пресечения.

Однако 15 декабря подозреваемый в сопровождении двух коллег и бабушки покинул здание больницы на инвалидной коляске.

Оперативники выяснили, что подозреваемый вместе с родственниками пересек государственную границу в пункте пропуска "Грушев" в сторону Польши, а затем с матерью пересел в такси марки Volkswagen и продолжил движение в неизвестном направлении.

Правоохранители проверяют информацию о возможном пребывании подозреваемого на территории Италии.

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