У Hyundai будет седан меньше модели Solaris.

Индийский офис Hyundai распространил первые изображения седана Aura. Габариты не сообщаются, но по ряду признаков машина окажется заметно меньше «Соляриса».

Все дело в местных особенностях: покупатели в Индии небогаты, а местное налоговое законодательство поощряет субкомпактные модели. Их у Hyundai на местном рынке столько, что нам и не снилось: целых шесть машин размерами меньше «Соляриса». Aura станет седьмой. Это седан на базе хэтчбека Grand i10 Nios.

Внешность, судя по рисункам, у «Ауры» весьма интересная – с «парящей» крышей, бумерангами задних габариток и выштамповками на задних крыльях. Внутри обещают двухцветную отделку, мультимедиа с экраном на восемь дюймов и комбинацию приборов с большим дисплеем. В гамму двигателей включат два агрегата 1.2: трехцилиндровый дизель с наддувом в 75 сил и бензиновую атмосферную «четверку» о 83 силах. Коробки передач – механика или робот для обоих моторов.