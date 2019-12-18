Segway представила электрические мопеды и скутеры

Компания Segway знаменита разработкой одноименного электрического самобалансирующегося транспортного средства. В 2015 году она была приобретена китайской компанией Ninebot, вместе с которой представила ряд других моделей, в частности электрический карт и электрический кроссовый мотоцикл. Теперь же Segway-Ninebot рассекретила новые разработки — электрические мопеды eMoped и скутеры eScooter, а также концептуальный мотоцикл Apex.

Segway-Ninebot

eScooter, как указывается, был разработан для передвижения по городу на средние-долгие дистанции; «старшая» модель — E200P — оснащена двойной батареей, способной обеспечить запас хода в 201 километр, может разгоняться до 40 километров в час менее чем за три секунды и развивать максимальную скорость в 100 км/ч.

Segway-Ninebot

Что касается eMoped, он имеет массу 55 килограммов и составляет 1,6 метра в длину. Отмечается, что мопед оборудован батарейным блоком с новым дизайном, который можно снять с помощью одной руки. Максимальная скорость eMoped — 25,7 километра в час. Доступны три различных варианта — с запасом хода в 35,4?45 километров, с запасом хода 54,7?64,3 км и с запасом хода 75,6?85,3 км.

При этом Segway-Ninebot презентовала и концептуальную версию eScooter — eScooter T, имеющую функцию дистанционного управления с помощью смартфона (по словам разработчиков, пользователь сможет вызвать скутер к необходимой точке).

Segway-Ninebot

Кроме того, компания показала и концептуальный мотоцикл Apex. О нем известно совсем мало — указывается лишь, что максимальная скорость мотоцикла составляет около 200 км/ч, а до 96,5 км/ч с места концепт может разгоняться за 2,9 секунды.

Ожидается, что Segway-Ninebot покажет новые модели на выставке CES в Лас-Вегасе в следующем месяце.



