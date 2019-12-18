Segway представила электрические мопеды и скутеры

Компания Segway знаменита разработкой одноименного электрического самобалансирующегося транспортного средства. В 2015 году она была приобретена китайской компанией Ninebot, вместе с которой представила ряд других моделей, в частности электрический карт и электрический кроссовый мотоцикл. Теперь же Segway-Ninebot рассекретила новые разработки — электрические мопеды eMoped и скутеры eScooter, а также концептуальный мотоцикл Apex.

Segway-Ninebot

eScooter, как указывается, был разработан для передвижения по городу на средние-долгие дистанции; «старшая» модель — E200P — оснащена двойной батареей, способной обеспечить запас хода в 201 километр, может разгоняться до 40 километров в час менее чем за три секунды и развивать максимальную скорость в 100 км/ч.

Segway-Ninebot

Что касается eMoped, он имеет массу 55 килограммов и составляет 1,6 метра в длину. Отмечается, что мопед оборудован батарейным блоком с новым дизайном, который можно снять с помощью одной руки. Максимальная скорость eMoped — 25,7 километра в час. Доступны три различных варианта — с запасом хода в 35,4?45 километров, с запасом хода 54,7?64,3 км и с запасом хода 75,6?85,3 км.

При этом Segway-Ninebot презентовала и концептуальную версию eScooter — eScooter T, имеющую функцию дистанционного управления с помощью смартфона (по словам разработчиков, пользователь сможет вызвать скутер к необходимой точке).

Segway представила электрические мопеды и скутеры

Segway-Ninebot

Кроме того, компания показала и концептуальный мотоцикл Apex. О нем известно совсем мало — указывается лишь, что максимальная скорость мотоцикла составляет около 200 км/ч, а до 96,5 км/ч с места концепт может разгоняться за 2,9 секунды.

Ожидается, что Segway-Ninebot покажет новые модели на выставке CES в Лас-Вегасе в следующем месяце.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраскеВ Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
В роSSийском Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"В роSSийском Мурманске произошел пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
В Киевской области обстреляли машину патрульной полицииВ Киевской области обстреляли машину патрульной полиции
В Ивано Франковской области пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотниВ Ивано Франковской области пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни
Стоимость евроколеи из Львова в Польшу около 900 млн грн, - "УЗ"Стоимость евроколеи из Львова в Польшу около 900 млн грн, - "УЗ"
Блок рекламы


Похожие новости
Электрические шаттлы-беспилотники Volkswagen начнут перевозить пассажиров в КатареЭлектрические шаттлы-беспилотники Volkswagen начнут перевозить пассажиров в Катаре
BMW представила уникальный i8BMW представила уникальный i8
Volkswagen представила универсал ID Space Vizzion с запасом хода почти 600 кмVolkswagen представила универсал ID Space Vizzion с запасом хода почти 600 км
Mazda представила свой первый электрокар MX-30: он заряжается до 80% за полчасаMazda представила свой первый электрокар MX-30: он заряжается до 80% за полчаса
Huawei не намерена выпускать электрические автомобилиHuawei не намерена выпускать электрические автомобили
Porsche представила более доступную версию электромобиля TaycanPorsche представила более доступную версию электромобиля Taycan
Toyota представила концепт-кар с искусственным интеллектомToyota представила концепт-кар с искусственным интеллектом
General Dynamics представила новый лёгкий танк для армии СШАGeneral Dynamics представила новый лёгкий танк для армии США
Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евроHonda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро
Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000
Последние новости
Подгружаем последние новости