Таможня начала вводить в эксплуатацию сканеры для проверки грузовиков

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Государственная таможенная служба начала вводить в эксплуатацию стационарные сканеры для осмотра грузовых автомобилей и контейнеров. Первый из них заработал в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба Гостаможни.

Ориентировочное время на проведение одного сканирования составит 20 минут. Это в 10 раз быстрее, чем при обычном осмотре груза.

"Почему это важно? Потому что это еще одно оружие таможни. Весы позволяют выявлять схемы с «полупустыми» фурами или грузом, который исчезает в дороге. А сканеры позволяют выявлять много способов подмены товара и закладок. Как и всегда, это не панацея, но инструмент, важно правильно построить риск-менеджмент - что именно сканировать", - прокомментировал в фейсбуке запуск сканеров глава Таможни Максим Нефьодов.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Напомним, закупка этих сканеров сопровождается скандалами с осени 2017 года. На одном из заседаний правительства тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман публично отчитал главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева и пообещал уволить его, если будет установлено, что АМКУ намеренно блокирует соответствующие тендеры.

Летом 2018 года Государственная фискальная служба отчиталась о проведении аукциона. Три сканера за 219 млн гривен должна была поставить компания Arempa International Ltd FZC (но контракт с ней так и не подписали), еще семь - Nuctech Compani Limited за 482 млн гривен.

Однако в октябре 2019 года глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что ГФС купила только четыре из семи сканеров, и из них ни один так и не был введен в эксплуатацию.

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", – сказал Нефьодов на брифинге 21 октября.

"В некоторых случаях это как минимум злостный саботаж, в других, как нам кажется, речь идет о двойной оплате за проведенные работы", – заявил Нефьодов.

Глава Таможенной службы подчеркнул, что в пунктах пропуска "Шегини" и "Ужгород" сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки. "В "Шегини" нужно перестраивать саму схему пункта пропуска. Потому что каким-то образом выезд из этого сканера построен так, что он попадает прямо на полосу, где ездят легковые авто. То есть фура выезжает прямо туда, где стоят туристы. Кто это придумал, мне сказать сложно", - добавил глава ГТС.

Государственное бюро расследований начало расследовать эти факты по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, что сканерами собирались оснастить таможенные посты "Бачевск" (Сумская область, трасса Кипти - Глухов - Бачевск), "Щербаковка" (Харьковская область, трасса Харьков - Белгород), "Новые Ярыловичи" (Черниговская область), "Ужгород", "Тиса" (Закарпатская область), "Вадул-Сирет" (Черновицкая область), "Ягодын" (Волынская область), "Рава-Руская" (Львовская область), "Краковец" (Львовская область), "Мостиска" (Львовская область).