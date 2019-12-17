ИИ-система Bosch сможет следить за водителем и пассажирами в автомобиле

Компания Bosch разрабатывает «умную» систему мониторинга пространства в салоне автомобиля: предполагается, что этот программно-аппаратный комплекс повысит безопасность дорожного движения.

Один из компонентов системы — камера, интегрированная в рулевое колесо. Она непрерывно следит за поведением и состоянием водителя. В частности, контролируется положение головы, частота моргания и пр.

Полученные данные обрабатываются с применением алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Если комплекс придёт к выводу, что автомобилист устал или засыпает, будет подан тревожный сигнал. В зависимости от настроек система сможет задействовать бортовую электронику для снижения скорости или, скажем, для увода транспортного средства на обочину для полной остановки.

Ещё одна камера расположится в зоне внутрисалонного зеркала заднего вида. Она будет отслеживать поведение всех пассажиров. Система сможет выдать предупреждение, если кто-либо из пассажиров не пристегнул ремень безопасности или принял такую позу, которая не позволит подушкам безопасности в случае аварии должным образом защитить человека.

Новая система будет востребована в том числе в самоуправляемых транспортных средствах. Она позволит машине понимать, готов ли автомобилист в каждый конкретный момент времени взять управление на себя или же он чрезмерно увлёкся собственными делами.

На коммерческом рынке новое ИИ-решение Bosch может появиться в 2022 году.



