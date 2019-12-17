РоSSийский корабль-разведчик совершает опасные маневры у берегов США

Корабль "Виктор Леонов" не использует ходовые огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы других суден.

РоSSийский корабль-разведчик "Виктор Леонов" совершает опасные маневры в международных водах у юго-восточных берегов США . Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова чиновника береговой охраны США .

"РоSSийский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в последние несколько дней находился у побережья Южной Каролины и Флориды, заявил один чиновник CNN, добавив, что действия корабля были определены как «небезопасные», поскольку он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости и не реагирует на запросы коммерческих кораблей, которые пытаются установить его местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий", - отмечает ресурс.

Кроме того, по словам информатора, роSSийский корабль участвовал и в "других странных маневрах". Из-за этого береговая охрана США транслировала "информационный бюллетень морской безопасности", чтобы предупредить моряков в этом районе о присутствии роSSийского судна и его поведении.

По словам представителя Пентагона, недалеко от роSSийского корабля находится американский эсминец USS Mahan.

Отмечается, что "Виктор Леонов" регулярно патрулирует международные воды вдоль восточного побережья США , делая это каждый год с 2015 года. РоSSийское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.

Присутствие роSSийского корабля у берегов США стало следствием того, что военно-морской эсминец USS Ross 16 января прибыл в Констанцу в Румынии в рамках планового визита в порт, который является частью поддержки США своих союзников НАТО в Черном море.

"РоSSия расширила свое военное присутствие в этом регионе с тех пор, как в 2014 году она захватила в Украине Крым, и регулярно следит за американскими военными кораблями, пока они действуют в Черном море",- подчеркивает CNN.