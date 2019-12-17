Новый Cadillac Escalade впервые в мире получит огромный изогнутый OLED-дисплей
Cadillac, американский производитель автомобилей премиум-класса, принадлежащий General Motors, опубликовал тизер, дающий представление о фронтальной консоли внедорожника Escalade модельного ряда 2021 года.
Сообщается, что новый автомобиль впервые в отрасли получит гигантский изогнутый дисплей на органических светодиодах (OLED). Размер этого экрана превысит 38 дюймов по диагонали.
Как можно видеть на изображении, OLED-дисплей будет выполнять функции виртуальной приборной панели и экрана информационно-развлекательного комплекса.
Cadillac не уточняет разрешение, но говорит, что по количеству пикселей дисплей вдвое превзойдёт телевизоры формата 4К. Обещаны широчайший цветовой охват и глубокий чёрный цвет.
Известно, что новый внедорожник получит систему автопилотирования Super Cruise, которая позволит автомобилю полностью самостоятельно передвигаться по магистралям.
Официальная премьера 2021 Escalade состоится 4 февраля следующего года на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).