Новый Cadillac Escalade впервые в мире получит огромный изогнутый OLED-дисплей

Новый Cadillac Escalade впервые в мире получит огромный изогнутый OLED-дисплей

Cadillac, американский производитель автомобилей премиум-класса, принадлежащий General Motors, опубликовал тизер, дающий представление о фронтальной консоли внедорожника Escalade модельного ряда 2021 года.

Сообщается, что новый автомобиль впервые в отрасли получит гигантский изогнутый дисплей на органических светодиодах (OLED). Размер этого экрана превысит 38 дюймов по диагонали.

Как можно видеть на изображении, OLED-дисплей будет выполнять функции виртуальной приборной панели и экрана информационно-развлекательного комплекса.

Cadillac не уточняет разрешение, но говорит, что по количеству пикселей дисплей вдвое превзойдёт телевизоры формата 4К. Обещаны широчайший цветовой охват и глубокий чёрный цвет.

Новый Cadillac Escalade впервые в мире получит огромный изогнутый OLED-дисплей

Известно, что новый внедорожник получит систему автопилотирования Super Cruise, которая позволит автомобилю полностью самостоятельно передвигаться по магистралям.

Официальная премьера 2021 Escalade состоится 4 февраля следующего года на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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