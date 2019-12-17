Чем Audi заменит кнопки в салонах автомобилей

Чем Audi заменит кнопки в салонах автомобилей

Технологии неизбежно отражаются на дизайне. Автопроизводители стараются сделать управление машинами проще и изящнее. Возьмем, для примера, фары, которые эволюционировали от тусклых газовых фонарей до ярких и точных лазерных систем. Теперь, видимо, пришло время эволюции кнопок.

Компания Audi является одной из тех, которые находятся в авангарде автомобильного прогресса. Например, в модели RS Q8, да и в других новых автомобилях бренда, большинство бортовых систем управляются при помощи сенсорных экранов. Всего их в салоне три: цифровая панель приборов, тачскрин информационно-развлекательной системы и отдельный экран климат-контроля. Таким образом, производитель избавился от большинства кнопок в салоне, которых, например, в первом поколении кроссовера Q7 было не счесть, словно в кабине авиалайнера.

Однако Audi не намерена останавливаться на достигнутом. Главный дизайнер Audi Марк Лихте заявил изданию Motor Authority, что намерен полностью избавиться от всех кнопок и ручек в салонах будущих автомобилей Audi. Их заменят мониторы и системы дополненной реальности.

То есть в автомобилях на месте панели приборов появится огромный дисплей с технологией дополненной реальности, а два экрана на центральной консоли будут объединены в одну большую сенсорную панель. Но Лихте понимает, что сенсорные экраны удобны не для всех, поэтому некоторые наиболее часто используемые системы будут, все же, управляться по старинке. Например, уровень громкости аудиосистемы можно будет менять старым добрым поворотным регулятором.

Лихте подчеркнул, что все изменения будут эволюционными, а не революционными, чтобы не шокировать покупателей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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