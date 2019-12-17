В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали

Авария произошла на трассе в Черниговской области.

Фото: dsns.gov.ua

В Черниговской области вечером 16 декабря грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением Херсон - Москва.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям.

В результате ДТП погибли три человека, 15 - госпитализированы.

"16 декабря в 22:40 вблизи с. Мосты Бахмачского района произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением Херсон - Москва, в результате чего погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Подразделения ГосЧС привлекались для деблокирования пострадавших", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве грузовик врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров.

В сентябре после двух крупных ДТП президент Владимир Зеленский поручил Кабмину заняться вопросом безопасности пассажирских перевозок.

Тогда, как сообщалось, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли девять человек, четверо попали в больницу. Правоохранители установили, что виновником аварии был водитель грузовика, он был задержан.

22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. В аварии погибли девять человек, еще 11 получили травмы.