Mercedes-AMG G63 и Range Rover Sport SVR сразились в перетягивании каната

Издание Carwow сравнило в перетягивании каната два мощных внедорожника — Mercedes-AMG G 63 и Range Rover Sport SVR. Для получения наиболее объективных результатов были проведены несколько попыток. Ролик, посвященный испытанию, опубликован на YouTube-канале портала.

Испытание проводилось на газоне, был включен «бездорожный» режим. Mercedes-AMG G 63 весит меньше Range Rover Sport SVR — на 183 килограмма; при этом «Мерседес» имеет битурмотор V8 объемом четыре литра, в то время как Range Rover использует компрессорный двигатель V8 объемом пять литров.

Мощность силовой установки Mercedes-AMG G 63 — 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента; двигатель же Range Rover Sport SVR способен выдавать 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента.



