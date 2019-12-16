Электрические шаттлы-беспилотники Volkswagen начнут перевозить пассажиров в Катаре

В Дохе, столице и крупнейшем городе Катара, будет развёрнута система общественного транспорта на базе самоуправляемых шаттлов Volkswagen с полностью электрическим приводом.

Соответствующее соглашение подписано между концерном Volkswagen AG и Инвестиционным управлением Катара (Qatar Investment Authority, QIA). В проекте примут участие компании Volkswagen Commercial Vehicles и Scania, стартап MOIA (входит в Volkswagen Group) и Autonomous Intelligent Driving (AID), подразделение Audi AG.

Сообщается, что QIA и Volkswagen сообща создадут необходимую цифровую платформу и физическую инфраструктуру для интеграции роботизированных машин в существующую транспортную сеть, которая уже развёрнута в Дохе. AID и MOIA будут отвечать за разработку программного обеспечения в рамках нового сервиса.

Парк самоуправляемых транспортных средств будет включать 35 шаттлов Volkswagen ID. BUZZ, каждый из которых сможет перевозить до четырёх пассажиров по частично фиксированным маршрутам.

Кроме того, будут задействованы десять автобусов Scania с системой автопилотирования: эти машины смогут брать на борт большие группы людей.

Закрытые испытания роботизированных шаттлов и автобусов начнутся в следующем году, а пробные перевозки планируется организовать в 2021-м. Запуск сервиса намечен на конец 2022 года.



