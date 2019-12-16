Электрические шаттлы-беспилотники Volkswagen начнут перевозить пассажиров в Катаре

Электрические шаттлы-беспилотники Volkswagen начнут перевозить пассажиров в Катаре

В Дохе, столице и крупнейшем городе Катара, будет развёрнута система общественного транспорта на базе самоуправляемых шаттлов Volkswagen с полностью электрическим приводом.

Соответствующее соглашение подписано между концерном Volkswagen AG и Инвестиционным управлением Катара (Qatar Investment Authority, QIA). В проекте примут участие компании Volkswagen Commercial Vehicles и Scania, стартап MOIA (входит в Volkswagen Group) и Autonomous Intelligent Driving (AID), подразделение Audi AG.

Сообщается, что QIA и Volkswagen сообща создадут необходимую цифровую платформу и физическую инфраструктуру для интеграции роботизированных машин в существующую транспортную сеть, которая уже развёрнута в Дохе. AID и MOIA будут отвечать за разработку программного обеспечения в рамках нового сервиса.

Парк самоуправляемых транспортных средств будет включать 35 шаттлов Volkswagen ID. BUZZ, каждый из которых сможет перевозить до четырёх пассажиров по частично фиксированным маршрутам.

Электрические шаттлы-беспилотники Volkswagen начнут перевозить пассажиров в Катаре

Кроме того, будут задействованы десять автобусов Scania с системой автопилотирования: эти машины смогут брать на борт большие группы людей.

Закрытые испытания роботизированных шаттлов и автобусов начнутся в следующем году, а пробные перевозки планируется организовать в 2021-м. Запуск сервиса намечен на конец 2022 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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