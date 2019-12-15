Ferrari не торопится с выпуском электромобиля

В «дорожной карте» на 2018?2022 гг. Ferrari указывала несколько новых моделей и растущую электрификацию — в форме гибридов. Первая же полностью электрическая модель, как предполагалось, будет выпущена компанией в районе 2023 года, однако, согласно Reuters, Ferrari не планирует выпускать такую машину ранее 2025 года: информагентство приводит слова гендиректора компании Луи Камиллери, который указал, что первый электрический суперкар Ferrari в ближайшем будущем не появится — ввиду недостаточного на сегодняшний день уровня технологий (запаса хода электромобилей и времени зарядки).

Ferrari не торопится с выпуском электромобиля

Ferrari

Пока же Ferrari, по?видимому, заинтересована прежде всего в гибридных моделях. Так, в этом году появился первый подключаемый гибрид компании — SF90 Stradale, который является и наиболее мощной серийной моделью Ferrari на данный момент (машина оснащена 4-литровым V8 и тремя электромоторами, которые в общей сложности способны выдавать 986 лошадиных сил; разгон до 96,5 километра в час у гибрида занимает 2,5 секунды).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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