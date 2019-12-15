В Ивано Франковской области пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни

23-летний парень ехал на велосипеде.

В Ивано Франковской области пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни
Фото: https://galka.if.ua/

В Ивано-Франковской области 33-летний водитель Аudi А6 насмерть сбил 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщает областная полиция.

ДТП произошло в субботу, 14 декабря, в селе Каменка около Коломыи.

"33-летний водитель Аudi А6, местный житель, наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги", - говорится в сообщении.

От полученных травм парень погиб на месте происшествия.

Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

По информации местного сайта "Галка", погибший велосипедист - сын Героя Небесной сотни Героя Украины Игоря Ткачука, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 от пулевого ранения в голову.

Напомним, водитель, сбивший насмерть женщину на переходе в Киеве, оказался сотрудником Госохраны.

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