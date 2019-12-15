"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на поезд в Вильнюс, Минск и Ригу

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" (Киев – Минск – Вильнюс – Рига) к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительные рейсы поезда №31/32 из Киева назначены на 22 и 26 декабря, а из Риги на 23 и 27 декабря.

Поезд "Четыре столицы" курсирует с сентября 2018 года. В "Укрзализныце" отметили, что им уже воспользовалось 36 тыс. пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Ранее сообщалось, что к праздникам "Укрзализныця" продлила маршрут семи поездов.