"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на поезд в Вильнюс, Минск и Ригу

Рейсы назначены на конец декабря.

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на поезд в Вильнюс, Минск и Ригу

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда "Четыре столицы" (Киев – Минск – Вильнюс – Рига) к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительные рейсы поезда №31/32 из Киева назначены на 22 и 26 декабря, а из Риги на 23 и 27 декабря.

Поезд "Четыре столицы" курсирует с сентября 2018 года. В "Укрзализныце" отметили, что им уже воспользовалось 36 тыс. пассажиров, около 80% пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Ранее сообщалось, что к праздникам "Укрзализныця" продлила маршрут семи поездов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из старого «Мерседеса» сделали место для переговоровИз старого «Мерседеса» сделали место для переговоров
В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолетВ Канаде успешно испытали первый в мире электросамолет
Opel Insignia обзавелся матричными фарами.Opel Insignia обзавелся матричными фарами.
В Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компанияВ Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания
В Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном местеВ Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном месте
Блок рекламы


Похожие новости
Госавиаслужба разрешила открыть новые рейсы трем украинским авиакомпаниямГосавиаслужба разрешила открыть новые рейсы трем украинским авиакомпаниям
SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-АвивSkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив
"УЗ" пустит поезд "Киев-Рахов" через Черновцы"УЗ" пустит поезд "Киев-Рахов" через Черновцы
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человекаВ Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушникахПоезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушниках
В Киевской области поезд снес с легковушку, выехавшую на переезд на красный светВ Киевской области поезд снес с легковушку, выехавшую на переезд на красный свет
"Мотор Сич" отменила рейсы из Киева"Мотор Сич" отменила рейсы из Киева
Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"
Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"
Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"
Последние новости
Подгружаем последние новости