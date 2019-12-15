Возле оккупированного Севастополя затонул плавучий док со списанной подлодкой (обновлено)

По предварительным данным, причина затопления - в техническом состоянии дока.

Возле оккупированного Севастополя затонул плавучий док со списанной подлодкой (обновлено)
Подводная лодка Б-380 в ПД-16 в Южной бухте Севастополя
Фото: https://ru.wikipedia.org/

Возле оккупированного Севастополя затонул плавучий док со списанной подлодкой. Об этом пишут роSSийские СМИ со ссылкой на источники.

Речь идет о плавдоке ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380 "Святой князь Георгий". При этом, уточняют агентства, подлодка уже всплыла.

По информации собеседника "Интерфакса", причина затопления — в техническом состоянии дока.

Источник ТАСС утверждает, что инцидент произошел в Южной бухте в ночь на воскресенье, 15 декабря. Еще один собеседник агентства уточнил, что затонувшие объекты на данный момент не принадлежат Черноморскому флоту.

Информации о пострадавших нет.

Обновление 14:20. Плавучий док и подводная лодка, затонувшие в одной из бухт оккупированного Севастополя, подлежат утилизации. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Интерфакс.

Отмечается, что плавдок ПД-16 и корпус подлодки, находившийся в нем, были выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Его назначение - доковый ремонт подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн. Плавдок находится в Севастополе с 1945 года.

Ранее сообщалось, что РоSSия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из старого «Мерседеса» сделали место для переговоровИз старого «Мерседеса» сделали место для переговоров
В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолетВ Канаде успешно испытали первый в мире электросамолет
Opel Insignia обзавелся матричными фарами.Opel Insignia обзавелся матричными фарами.
В Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компанияВ Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания
В Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном местеВ Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном месте
Блок рекламы


Похожие новости
Возле "Левобережной" в Киеве с моста упал автомобильВозле "Левобережной" в Киеве с моста упал автомобиль
Из-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенокИз-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенок
В Киеве на Оболони затонула яхтаВ Киеве на Оболони затонула яхта
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТПВ Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)
В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
В Киеве возле Золотых ворот провалился асфальтВ Киеве возле Золотых ворот провалился асфальт
На Житомирской трассе возле Киева установили первые комплексы Weight-in-MotionНа Житомирской трассе возле Киева установили первые комплексы Weight-in-Motion
В Киеве возле ВДНХ выложили пешеходный переход LED-брусчаткойВ Киеве возле ВДНХ выложили пешеходный переход LED-брусчаткой
Последние новости
Подгружаем последние новости