В Киеве ради Шулявского моста снесут цех "Большевика"

На его месте будет построен съезд с путепровода.

В Киеве ради Шулявского моста снесут цех "Большевика"
Фото: the-village.com.ua

Киевсовет принял решение выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", чтобы снести его и завершить строительство Шулявского путепровода. Такое решение было принято на заседании 12 декабря.

Пока этот цех находится в собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод", говорится в пресс-службе Киевского горсовета. Как известно, внутри здания расположен секонд-хенд.

"После выкупа корпус должны снести. Это необходимо для обустройства правоповоротного съезда с проспекта Победы на ул. Вадима Гетьмана и левоповоротного съезда с ул. Довженко на пр. Победы", - уточнили в горсовете.

Разговоры о сносе бывшего заводского цеха ведутся с 2012 года, добавил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

"Будет проведена экспертная оценка имущества - здания, оборудования, утерянной выгоды и др. И только тогда будет установлена цена объекта, которую владелец может принять или обжаловать. Но он должен понимать, что эта общественная нужда является требованием времени и развития города", - сообщил Окопный.

Напомним, Шулявский мост был закрыт на реконструкцию в марте, тогда же начались работы по демонтажу старого путепровода.

В июле 2019 мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ремонт столичного Шулявского моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с путепровода.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из старого «Мерседеса» сделали место для переговоровИз старого «Мерседеса» сделали место для переговоров
В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолетВ Канаде успешно испытали первый в мире электросамолет
Турецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полетТурецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полет
На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщинаНа Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Opel Insignia обзавелся матричными фарами.Opel Insignia обзавелся матричными фарами.
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве грузовик врезался в маршрутку, пострадали пять пассажировВ Киеве грузовик врезался в маршрутку, пострадали пять пассажиров
Водитель, сбивший насмерть женщину на переходе в Киеве, оказался сотрудником ГосохраныВодитель, сбивший насмерть женщину на переходе в Киеве, оказался сотрудником Госохраны
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраскеВ Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
В Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном местеВ Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном месте
В Киеве на проспекте Науки каждую ночь 18-20 декабря будут перекрывать жд переездВ Киеве на проспекте Науки каждую ночь 18-20 декабря будут перекрывать жд переезд
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщинуНа пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
В Киеве задержали серийного взломщика автомобилейВ Киеве задержали серийного взломщика автомобилей
Возле "Левобережной" в Киеве с моста упал автомобильВозле "Левобережной" в Киеве с моста упал автомобиль
На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секциюНа строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию
В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в деревоВ Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
Последние новости
Подгружаем последние новости