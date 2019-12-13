Volkswagen дал послушать звучание электрического хэтчбека ID.3

Летом этого года в Евросоюзе вступили в силу правила, согласно которым производители должны оснащать электромобили акустическими системами оповещения AVAS (Acoustic Vehicle Alert System): при движении со скоростью свыше 30 километров в час, а также при движении задним ходом электрические автомобили должны производить искусственный шум, необходимый для предупреждения пешеходов.

Компания Volkswagen презентовала в Берлине «саундтрек» своего электрического хэтчбека ID.3, созданный подразделением Volkswagen Design вместе с немецко-венгерским композитором Лесли Мандоки. VW называет звучание электромобиля «звучанием новой мобильности». (Послушать звучание машины можно по ссылке.)

Volkswagen ID.3 построен на модульной платформе MEB. Согласно VW, электромобиль получит запас хода в 330?550 километров; цены на новинку будут начинаться от менее чем 30 000 евро. Как ожидается, ID.3 поступит в продажу в Европе летом 2020 года.



