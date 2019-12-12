Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам.

Состоялась премьера паркетника Mercedes GLA второй генерации. Вместе с остальными компактами марки он перебрался на переднеприводную архитектуру MFA2. Формат представления модели был необычным: чисто виртуальная презентация без физического контакта с машиной.

Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам.

В ширину GLA стал больше на 30 миллиметров, в высоту прибавил целых 104, база выросла на 30 миллиметров. А вот общая длина неожиданно сократилась на 14 миллиметров. При этом задним седокам стало просторнее. Декларируется увеличение пространства в ногах на 116 миллиметров. Салон оказался шире на 40-50 миллиметров. И багажнику перепало: рост с 421 до 435 литров невелик, но полезен.

Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам.

Пока версий всего две, причем «гражданская» всего одна. На GLA 200 стоит турбомотор 1,33, уже знакомый по А-классу и CLA. Его отдача в европейской спецификации составляет 163 л.с. Мотор сопряжен с 7-ступенчатым преселективом и приводит передние колеса.

Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам.

Второй вариант – AMG GLA 35. Как и на других моделях с этим индексом, тут стоит 306-сильный двигатель 2.0 турбо. Он работает в связке с 8-ступенчатой коробкой AMG Speedshift DCT-8G и крутит все четыре колеса. На разгон до сотни тратится всего 5,1 секунды.

Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам.

Обводы приборной панели у кроссовера оригинальные, но все наполнение уже знакомо по прошлым «Мерседесам»: пара дисплеев диагональю 10,25 дюйма, мультимедиа MBUX, блок управления климатом. Система автоторможения – базовое оснащение. Из новых фишек выделим функции предупреждения о наличии людей вблизи «зебры» и приближающихся сзади транспортных средств при открывании двери.

Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам.

Вслед за GLS появилась функция «Автомойка»: по нажатию одной клавиши закрываются окна и люк, выключаются дворники, активируется рециркуляция воздуха. И, тоже с оглядкой на флагмана, есть внедорожный режим работы не только управляющей электроники, но и фар.

Выпускать Mercedes GLA будут в Германии и Китае. 

Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам.
Mercedes GLA стал дружелюбнее к пассажирам

При этом длина машины второго поколения оказалась даже меньше, чем у предшественника.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.

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