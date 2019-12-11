В Киевской области обстреляли машину патрульной полиции

Правоохранители не пострадали, но в авто разбиты стекла.

В Яготине Киевской области злоумышленник обстрелял автомобиль патрульной полиции, прибывшей на вызов из-за неправильной парковки. К правоохранителям обратились из-за того, что одна из машин перегородила проезд другим. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Патруль приехал к месту происшествия, однако автомобилист-нарушитель внезапно открыл огонь из ружья, после чего спрятался во дворе своего дома. В результате стрельбы была повреждена полицейская машина, сами правоохранители ранений не получили.

"Для задержания вооруженного злоумышленника руководство полиции области ввело спецоперацию "Гром", - уточнили в НП.

На опубликованных фото видно, что пули пробили лобовое стекло и полностью разбили боковое со стороны пассажира на заднем сидении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в мае 2019 в Харькове из травматического пистолета выстрелили в полицейского. В момент ЧП он находился вне службы.