В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске

Владелец нарушил сразу две статьи КУоАП.

Сотрудники патрульной полиции Киева задержали автомобиль "Мустанг" на луганских номерах в полицейской раскраске и со спецсигналами.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".

Автомобиль остановили возле торгово-развлекательного центра Dream Town на севере Киева.

Согласно статье 122-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная установка и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств наказывается штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией устройств.

Согласно статье 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное использование названия полиции на автомобиле чревато штрафом в размере 1-2 тысяч необлагаемых минимумов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29
Из старого «Мерседеса» сделали место для переговоровИз старого «Мерседеса» сделали место для переговоров
Турецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полетТурецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полет
На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщинаНа Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Opel Insignia обзавелся матричными фарами.Opel Insignia обзавелся матричными фарами.
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном местеВ Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном месте
В Киеве на проспекте Науки каждую ночь 18-20 декабря будут перекрывать жд переездВ Киеве на проспекте Науки каждую ночь 18-20 декабря будут перекрывать жд переезд
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщинуНа пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
В Киеве задержали серийного взломщика автомобилейВ Киеве задержали серийного взломщика автомобилей
Возле "Левобережной" в Киеве с моста упал автомобильВозле "Левобережной" в Киеве с моста упал автомобиль
На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секциюНа строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию
В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в деревоВ Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
В Киевской области задержали угонщиков элитных автоВ Киевской области задержали угонщиков элитных авто
В Киеве следователь полиции требовал деньги за возвращение авто их владельцамВ Киеве следователь полиции требовал деньги за возвращение авто их владельцам
На станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалаторНа станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалатор
Последние новости
Подгружаем последние новости