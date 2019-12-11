В Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном месте

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

?В Киеве мотоциклист насмерть сбил 81-летнего пенсионера, переходившего шестиполосную дорогу в неположенном месте
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие - мотоциклист сбил 81-летнего мужчину, который переходил шестиполосную дорогу в неположенном месте. В результате пенсионер скончался на месте, а водитель мотоцикла госпитализирован с травмами.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"На месте происшествия полицейские установили, что 81-летний киевлянин пересекал проезжую часть улицы (шесть полос) в запрещенном месте, на которого внезапно совершил наезд водитель мотоцикла «Ямаха». Вследствие ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте, а мотоциклиста, 38-летнего жителя Черниговской области, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киеве автомобиль Skoda на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

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