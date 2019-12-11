?Автобусный лоукостер FlixBus отправил свой первый рейс из Украины в Чехию

Европейский автобусный лоукостер FlixBus начал выполнять рейсы по маршруту Одесса - Пльзень на брендированных зеленых автобусах.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на Twitter украинского подразделения компании.

Все автобусы новой линии Одесса - Прага - Пльзень имеют фирменный брендинг, разработанный специально для Украины.

В FlixBus показали, как автобусы в новой ливрее выглядят "вживую". Так, передняя часть автобуса окрашена в традиционный зеленый цвет компании. Задняя - имеет желто-синий фон в цветах украинского флага, на который изображены узнаваемые достопримечательности разных городов Украины. Среди них: памятник Дюку де Ришелье (Одесса), памятник основателям Киева , костел Свю Эльжбеты (Львов), Львовская опера, здание университета в Черновцах, гостиница "Украина" (она же "Гранд отель" и Дом Хренникова) в Днепре, Хотинская и Каменец-Подольская крепости.

Автобусы на других новых линиях будут брендированы в стандартном дизайне FlixBus.