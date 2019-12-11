Автобусный лоукостер FlixBus отправил свой первый рейс из Украины в Чехию

Автобусы новой линии Одесса - Прага - Пльзень имеют фирменный брендинг, разработанный специально для Украины.

?Автобусный лоукостер FlixBus отправил свой первый рейс из Украины в Чехию
?Автобусный лоукостер FlixBus
Фото: #twitter#.com/FlixbusUA

Европейский автобусный лоукостер FlixBus начал выполнять рейсы по маршруту Одесса - Пльзень на брендированных зеленых автобусах.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на Twitter украинского подразделения компании.

Все автобусы новой линии Одесса - Прага - Пльзень имеют фирменный брендинг, разработанный специально для Украины.

В FlixBus показали, как автобусы в новой ливрее выглядят "вживую". Так, передняя часть автобуса окрашена в традиционный зеленый цвет компании. Задняя - имеет желто-синий фон в цветах украинского флага, на который изображены узнаваемые достопримечательности разных городов Украины. Среди них: памятник Дюку де Ришелье (Одесса), памятник основателям Киева, костел Свю Эльжбеты (Львов), Львовская опера, здание университета в Черновцах, гостиница "Украина" (она же "Гранд отель" и Дом Хренникова) в Днепре, Хотинская и Каменец-Подольская крепости.

Автобусы на других новых линиях будут брендированы в стандартном дизайне FlixBus.

Сьогодні перші зелені ?? автобуси #FlixBus відправились з одеської автостанції! Перша брендована лінія з України стартувала! ?????? #firstgreenline #travelgreen pic.twitter.com/k3umTst5kL

— FlixBus Ukraine (@FlixbusUA) 11 декабря 2019 г.

Напомним, в августе FlixBus сообщил о начале работы в Украине в партнерстве с компанией Gunsel. Ранее FlixBus уже анонсировал открытие рейсов из украинских городов в страны ЕС. Сообщалось, что до конца 2019 года FlixBus запустит перевозки из Киева, Харькова, Одессы и Львова в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29
Турецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полетТурецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полет
На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщинаНа Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Opel Insignia обзавелся матричными фарами.Opel Insignia обзавелся матричными фарами.
В Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компанияВ Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания
Блок рекламы


Похожие новости
Турецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полетТурецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полет
Первый WiM-комплекс в Калиновке за месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.Первый WiM-комплекс в Калиновке за месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.
Новый бронетанкер ВМС Украины назвали в честь места рождения погибшего пехотинцаНовый бронетанкер ВМС Украины назвали в честь места рождения погибшего пехотинца
Госавиаслужба разрешила открыть новые рейсы трем украинским авиакомпаниямГосавиаслужба разрешила открыть новые рейсы трем украинским авиакомпаниям
Польская LOT запускает рейс в Ивано-Франковск, - СМИПольская LOT запускает рейс в Ивано-Франковск, - СМИ
SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-АвивSkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив
Lexus презентовал свой первый электромобильLexus презентовал свой первый электромобиль
В Киеве построили первый тоннель для метро на ВиноградарьВ Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
Первый кроссовер Aston Martin полностью рассекречен.Первый кроссовер Aston Martin полностью рассекречен.
"Мотор Сич" решила увеличить количество рейсов из Киева в Запорожье и обратно"Мотор Сич" решила увеличить количество рейсов из Киева в Запорожье и обратно
Последние новости
Подгружаем последние новости