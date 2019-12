Из старого «Мерседеса» сделали место для переговоров

Фотографией необычного места для переговоров поделился в Twitter директор по маркетингу компании Mercedes-Benz Роб Хэллоуэй (Rob Halloway). Хэллоуэй отметил, что в салоне переработанного «Мерседеса» функционирует кассетный проигрыватель, а в багажнике находится мини-бар.

Как можно заметить на снимка, Mercedes-Benz 190, ставший переговоркой в офисе Antoni, лишился пола (это, очевидно, сделало пространство более удобным); кроме того, передние сиденья «повернули» лицом к задним. Среди прочего, машину лишили педалей и руля — опять же, для удобства.

