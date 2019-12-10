Airbus и Aston Martin разрабатывают вертолет

Компания Aston Martin сообщила о заключении соглашения с Airbus Corporate Helicopters, в рамках которого будет разработан вертолет под названием ACH130 AM. Автопроизводитель пока не раскрыл деталей об аппарате, однако показал тизер, демонстрирующий, вероятно, часть кабины, а также объявил, что первый образец вертолета покажут общественности уже совсем скоро — 3 января.

Главный креативный директор Aston Martin Марек Рейхман, говоря о проекте вертолета, отметил, что применение принципов, использующихся в автомобильном дизайне, в аэрокосмической сфере явилось для разработчиков увлекательным вызовом.

Данный проект — не первый проект летательного аппарата для Aston Martin. Так, относительно недавно, летом прошлого года, компания показала на авиасалоне «Фарнборо» концепт премиального аэротакси Volante Vision.



